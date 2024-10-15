Экономист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на ноябрь

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал о двух сценариях — позитивном и негативном — поведения валютных курсов в ноябре 2024 года.

«На курсы валют влияют многие факторы, включая инфляцию, экономическую политику и политические события», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Согласно его прогнозу, при оптимистичном сценарии доллар в ноябре будет стоить 96—102 рубля, евро — 106—112 рублей, юань — 13,3—14,7 рубля.

При пессимистичном сценарии цена доллара может повыситься до 99—105 рублей, евро — до 109—115, а юаня — до 13,5—15,1 рубля.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал, как иностранная валюта поведёт себя на текущей неделе.