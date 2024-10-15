Лидеры ЕС на саммите обсудят кредит Украине на €50 млрд под активы РФ

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи «для обеспечения победы Украины».

Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.

14 октября стало известно, что комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. 22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

Этот заем является частью €50 млрд. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.