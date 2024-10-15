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Лидеры ЕС на саммите обсудят кредит Украине на €50 млрд под активы РФ

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Лидеры ЕС на саммите обсудят кредит Украине на €50 млрд под активы РФ
© globallookpress.com

Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи «для обеспечения победы Украины».

Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.

14 октября стало известно, что комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. 22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

Этот заем является частью €50 млрд. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

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