Тарифы электросетей могут передать из регионов в ведение ФАС

В правительстве России вновь поднимают вопрос о передаче полномочий по тарифному регулированию электросетей от регионов к ФАС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

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Причиной стало недофинансирование «Россети Сибирь», убытки которой по МСФО в 2022 году взлетели в 15,8 раз — до 2,94 млрд рублей.

«Ввиду растущей долговой нагрузки «Россети Сибирь», вызванной непризнанием региональными властями части ее расходов экономически обоснованными, рассматривается передача тарифного регулирования электросетей на федеральный уровень ФАС», — прокомментировали в кабмине.

Также обсуждается объединение территорий Сибири в единую тарифную зону и продление механизма «последней мили» в Бурятии и Забайкалье до 2035 года. Среди других возможных мер — введение «take-or-pay» при техприсоединении, постепенное повышение его стоимости и строительство «последней мили» за счет заявителей.

В качестве оперативной поддержки «Россети Сибирь» регионы ее присутствия могут установить повышенные тарифы на 2024 год, превышающие предельные уровни, а также заключить регуляторные соглашения с дополнительным ростом тарифа.

До этого в ФАС озвучили коридоры для тарифов на электроэнергию для россиян в 2025 году. В Москве плата за свет увеличится до 7,87 руб. за кВт·ч, в Санкт-Петербурге — до 6,97 руб., а на Чукотке достигнет 11,36 руб. Самые низкие тарифы — менее 2 руб. за кВт·ч — в ЛНР, ДНР и Иркутской области.