Научрук ВШЭ рассказал о российском феномене «бедных в кавычках»

У российских властей пока недостаточно данных об источниках формирования и параметрах платежеспособного спроса в экономике страны. Об этом во вторник, 15 октября, заявил бывший ректор, а ныне научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

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В качестве примера «пробела» в поле зрения властей он привел феномен «бедных в кавычках», который, по словам исследователя ВШЭ, иногда вынуждает правительство строить политику в различных областях «вслепую», поскольку оно не в состоянии предсказать изменения спроса со стороны домохозяйств с высоким уровнем дохода, которые считаются «двигателем экономики».

Он отметил, что одним из направлений донастройки статистики высокодоходных домохозяйств в России является учет «помощи родственников» в ситуации с «малообеспеченными детьми богатых родителей». По словам экономиста, они относятся к самой богатой группе граждан, которые по своим расходам и типу составляют 10 процентов населения, но в статистике доходов учитываются как «абсолютно бедные или люди без доходов или с очень ограниченными доходами».

Кузьминов также отметил, что корпоративные расходы на личное потребление остаются «невидимыми для статистики». По его оценкам, размер таких «командировочных расходов» в отдельных компаниях составляет несколько миллионов рублей в год, но в статистике они учитываются «очень приблизительно» и чаще всего относятся к производственным расходам. Это существенно затрудняет организацию мер государственной поддержки отдельных отраслей, передает «Коммерсантъ».

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В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения в первой половине 2024 года. Среди стран «Большой двадцатки» средний уровень задолженности центрального правительства составляет порядка 23,6 тысячи долларов. Показатели этой отметки выше только у шести государств.