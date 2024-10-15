В Петрозаводске построят промпарк по обработке леса и камня

Промышленный парк по лесопереработке и камнеобработке стоимостью в 3,5 млрд рублей построят в столице Карелии, на объекте создадут порядка 500 рабочих мест.

Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития региона.

"Поступило извещение о начале работ по строительству производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске, в районе Сулажгорского кирпичного завода. Здесь создадут почти 500 новых рабочих мест. <...> В соответствии с заключением государственной экспертизы стоимость строительства объекта составляет 3,5 млрд рублей", - сообщила собеседница агентства.

Инвестпроект предполагает три этапа строительства. В 2026 году запланировано возвести административно-бытовой комплекс, производственное здание для размещения цеха строительной индустрии и обработки камня, а также один склад. На втором этапе инвестор намерен обустроить площади для размещения цеха деревообрабатывающей индустрии и производства мебели. На третьем - возвести цех обрабатывающей индустрии и конвейерной сборки с комплексом бытовых помещений.

Отбор компаний-резидентов для работы в цехах нового промпарка проведут на конкурсной основе. Общая площадь зданий первого этапа строительства технопарка превысит 13 тыс. кв. м.

5 июля стало известно о завершении строительства в Петрозаводске промышленного технопарка по производству пищевой продукции "Карельские продукты". Для резидентов установили льготу по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Также действует программа субсидирования затрат на покупку производственного оборудования. Бизнесу могут вернуть до 10 млн рублей из расчета не более 80% затрат на приобретение оборудования, а также до 1 млн руб. из расчета не более 40% затрат на уплату процентов по кредитам.