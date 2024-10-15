В России предложили ввести линейку ключевых ставок

В России стоит ввести линейку ключевых ставок, дифференцированных в зависимости от срока кредитования и отраслевой принадлежности, что позволит «не гасить экономический рост в стране», считает директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. Его мнение приводит РИА Новости.

«Для приоритетных сегментов, которые обладают наибольшим мультипликативным эффектом для российской экономики и нуждаются в защите, ставки нельзя перманентно повышать», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что сейчас ключевая ставка российского Центробанка в четыре раза выше, чем в странах Запада, где регуляторы приступили к циклу ее снижения и в пять раз превосходит китайскую.

Тем временем в РФ ставка может снова вырасти уже в конце октября. На фоне по-прежнему более чем вдвое превышающей целевые уровни инфляции многие эксперты считают, что ЦБ пойдет на повышение показателя с 19 до 20 процентов годовых.