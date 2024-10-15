На Украине признали повышение налогов задним числом противоречащим конституции

Повышение налогов задним числом, заложенное в принятом Верховной радой законе, противоречит Конституции Украины.

Это признал глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев, по мнению которого это решение было вынужденным и правильным.

"Я все же доктор юридических наук, и я точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

При этом он утверждает, что найти "юридическое обоснование" такому шагу все же возможно.

"Если говорить об этой норме [по ретроспективному повышению налогов], <...> только исключительность обстоятельств заставила нас это решение принять. Я не ожидаю, что будут какие-нибудь иски или отмена этого решения", - сказал глава профильного комитета парламента.

Он рассказал, что повышение военного сбора для населения произойдет с момента вступления в силу закона, а для физниц-предпринимателей (аналог индивидуальных предпринимателей) новые налоги будут начислены с начала октября.

Германцев признал, что и введение ставки в 50% на прибыль банков в 2024 году также фактически произошло задним числом, и вновь обосновал это "исключительными обстоятельствами".

"До середины этого года не было понятно, какой будет прибыль банков и есть ли основания для введения повышенной ставки", - добавил он.

Повышение налогов и дефицит бюджета

Верховная рада на прошлой неделе приняла закон о повышении налогов на Украине, часть норм которого вступает в силу задним числом - с 1 октября. Им повышается военный сбор с 1,5% до 5% для всех категорий населения, кроме военнослужащих, а также вводится этот налог для физлиц-предпринимателей. Устанавливается ставка налога на прибыль для банков в размере 50% в 2024 году. Также устанавливается ставка для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) - 25% и вводится авансовый платеж для АЗС. Закон вызвал много критики из-за значительного увеличения налоговой нагрузки на рядовых граждан и на физлиц-предпринимателей, которые составляют основу малого бизнеса в стране.

Власти Украины неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно. В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. В проекте бюджета на 2025 год, который подготовило правительство, заложен дефицит 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.