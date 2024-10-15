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Кабмин увеличил экспортную квоту на вывоз сложных минеральных удобрений

Правительство России увеличило экспортную квоту на сложные минеральные удобрения на 297,1 тыс. тонн - с 7,3 млн тонн до почти 7,6 млн тонн.

Кабмин увеличил экспортную квоту на вывоз сложных минеральных удобрений
© globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Это позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - пояснили в правительстве.

Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Экспортные квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 года включительно. Они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Экономика
Минпромторг
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