Кабмин увеличил экспортную квоту на вывоз сложных минеральных удобрений

Правительство России увеличило экспортную квоту на сложные минеральные удобрения на 297,1 тыс. тонн - с 7,3 млн тонн до почти 7,6 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Это позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - пояснили в правительстве.

Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Экспортные квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 года включительно. Они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.