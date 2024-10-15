Поставки российского угля в Индию рухнули

За первые девять месяцев 2024 года экспорт энергетического угля из России в Индию рухнул на 26 процентов, до 6,1 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные индийского аналитического агентства Bigmint пишут «Ведомости». Lenta.ru

Сильнее всего поставки сократились в первом квартале — на 43%, до 1,5 млн тонн. За следующие шесть месяцев экспорт снизился еще на 18% и составил 4,6 млн тонн. РФ входит в топ-5 поставщиков угля на индийский рынок, уступая Индонезии, ЮАР и США. Всего по итогам трех кварталов Индия закупила у других стран 37,8 тонн угля (+12%). Газета.Ru

Ранее в Минэнерго сообщили, что экспорт угля из России к 2050 году может превысить 350 млн тонн. Российская газета