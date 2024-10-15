В ДНР намерены развивать нехарактерное для Донбасса птицеводство

Аграрии Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены развивать нехарактерные для Донбасса виды сельского хозяйства, в том числе птицеводство, чтобы обеспечить яйцом и мясом соседние регионы, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы планируем развивать и птицеводство, выводить на совершенно новый уровень. Здесь нужно обращать внимание на востребованность, на запрос населения. Мы должны себя полностью обеспечивать и по возможности еще и соседние регионы. Имеется в виду: мясом курицы и яйцом. Здесь мы делаем по определенные акценты. Развиваются наши аграрии, конечно, говорить о том, что они уровнялись с лидерами, с регионами соседними по развитию и по показателям, пока еще преждевременно, мы объективно смотрим на картину, но те темпы, которые были заданы, они достаточно высокие", - сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что сельскохозяйственное направление в экономике было нехарактерно для Донбасса еще до 2014 года, но теперь играет достаточно важную роль, потому что за прошедшие десятилетия регион столкнулся с тем, что нужно уделять должное внимание продуктовой безопасности.