В ДНР намерены развивать нехарактерное для Донбасса птицеводство
Аграрии Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены развивать нехарактерные для Донбасса виды сельского хозяйства, в том числе птицеводство, чтобы обеспечить яйцом и мясом соседние регионы, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем развивать и птицеводство, выводить на совершенно новый уровень. Здесь нужно обращать внимание на востребованность, на запрос населения. Мы должны себя полностью обеспечивать и по возможности еще и соседние регионы. Имеется в виду: мясом курицы и яйцом. Здесь мы делаем по определенные акценты. Развиваются наши аграрии, конечно, говорить о том, что они уровнялись с лидерами, с регионами соседними по развитию и по показателям, пока еще преждевременно, мы объективно смотрим на картину, но те темпы, которые были заданы, они достаточно высокие", - сказал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что сельскохозяйственное направление в экономике было нехарактерно для Донбасса еще до 2014 года, но теперь играет достаточно важную роль, потому что за прошедшие десятилетия регион столкнулся с тем, что нужно уделять должное внимание продуктовой безопасности.
"С теми возможностями, которые открылись для нас сейчас, сельскому хозяйству, с теми преференциями, госпрограммами, которые есть в других регионах Российской Федерации, теперь доступны и нашим аграриям. Конечно, мы где-то учимся, <...> развивая наше сельское хозяйство - это и закупка техники новой современной, программы, по которым идет закупка этой новой техники, это и поддержка со стороны Минсельхоза РФ, и Росагролизинг, который предоставляет возможность закупки этой техники. И, конечно, развитие тепличного хозяйства, чем тоже уже могут аграрии Донецкой Народной Республики похвастаться, несмотря ни на что", - добавил Пушилин.