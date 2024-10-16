Заксобрание Петербурга поддержало законопроект о корректировке бюджета

Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета 2024 года, документ предусматривает распределение 54,6 млрд рублей, поступивших в казну сверх плана, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Это примерно 4,6% от изначально установленной законом доходной части. Большую часть этих денег рассчитывают направить на решение социальных задач и приобретение новых инфраструктурных объектов", - сказано в сообщении. Основные параметры бюджета Петербурга на 2024 год с учетом корректировки достигнут: в доходной части - 1,2 трлн рублей, по расходам - почти 1,4 трлн рублей. Расходы на адресную инвестиционную программу планируется увеличить более чем на 15 млрд рублей. "Это позволит полностью выполнить план 2024 года по приобретению в государственную собственность социальных объектов. Всего будет приобретено 54 объекта - это школы, детские сады, поликлиники и объекты дорожной инфраструктуры", - пояснил на заседании вице-губернатор Алексей Корабельников.

В связи с опережающими темпами строительства дополнительное финансирование планируется выделить на строительство Большого Смоленского моста через Неву и нескольких социальных объектов, в том числе корпуса городской больницы №40.

"Усиливаем поддержку участников специальной военной операции и их семей. На эти цели направляем дополнительно более 5 млрд", - отметил он.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, почему из запланированного на следующий год объема средств изымаются 5,5 млрд из программы развития транспортной системы Петербурга, вице-губернатор сказал, что "изъятие носит сугубо технический характер".