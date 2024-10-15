В Словакии обсудили перспективы сотрудничества с Россией

Министр сельского хозяйства и развития села Словакии, социал-демократ Рихард Такач обсудил с послом РФ Игорем Братчиковым и сопровождавшими его дипломатами возможные темы предстоящего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере между республикой и Россией. Об этом политик написал на своей странице в Facebook* (запрещен в России).

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"Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран. На этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства", - отметил Такач.

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Глава Минсельхоза Словакии поблагодарил российских дипломатов за конструктивно прошедшую встречу.

*запрещен в России.