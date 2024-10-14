Чехия выделила Украине меньше средств, чем потратила на покупку сырья из РФ

Согласно аналитическому отчету Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), после начала конфликта на Украине Чехия потратила больше средств на покупку российского сырья, чем на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года Чехия потратила на покупку нефти и газа из России в пять раз больше денег, чем было выделено на военную помощь Украине. В частности, аналитики CSD и CREA утверждают, что всего на покупку российского энергетического сырья было потрачено 7 миллиардов евро из чешского бюджета. При этом на поддержку Украины было выделено только 1,29 миллиардов евро.

Кроме того, в отчете также указано, что чешские нефтеперерабатывающие заводы получили более 1 миллиарда евро сверхприбыли из-за скидок на покупку российского топлива. К примеру, большую выгоду получила компания Orlen Unipetrol, которая закупала российскую нефть по цене в 21% дешевле, чем нефть из Азербайджана.

Ранее в Минобороны Чехии заявили, что Украине поставляют боеприпасы, которые могут иметь проблемы.