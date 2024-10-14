Российский «теневой» танкерный флот якобы продолжает увеличиваться, несмотря на наложенные санкции и репрессии. Об этом сообщает Financial Times.

© Вечерняя Москва

Издание также отметило, что речь идет о старых изношенных судах, которые были замешаны в разливах нефти и других экологических преступлениях, однако ни одного конкретного примера, по известным причинам, не было приведено.

Интересно, что слова Швеции, Дании, Финляндии и прибалтов по поводу блокировки Балтийского моря для России в значительной степени основано на том, что российские танкеры наносят вред экологии. Однако очевидно, что экология здесь играет незначительную роль. Намного важнее для них — мечты о блокировке Калининграда, сообщает издание.

Финляндия и Эстония хотят закрыть Финский залив для российских судов. РФ расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как это ударит по России и какой ответ может дать наша страна.

Представители Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Финляндия имеет право заблокировать в Финском заливе проход для российских кораблей.