Эксперт поставил под сомнение выводы нобелевских лауреатов по экономике

Доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан прокомментировал результаты исследования нобелевских лауреатов 2024 года по экономике Дарона Аджемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона, согласно которым, для экономического развития государства важно поддерживать демократию и инклюзивные институты. Его слова цитирует проект «Сноб».

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Профессор поставил под сомнение однозначную связь между демократией и ростом ВВП, о котором заявили американские ученые. Он привел в пример Китай и Сингапур — страны с мощной экономикой.

Тем не менее, по словам Аузана, «автократы могут совершать резкие скачки развития, но падают сильнее, чем демократы». Он выразил уверенность, что странам необходимо развиваться, учитывая свои особенности.

Что касается других дисциплин, лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Премии по физике удостоились Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Премию по химии получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.