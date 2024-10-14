Минсельхоз признал проблемы с достижением цели по вывозу продовольствия

Чтобы выполнить цель по вывозу российского продовольствия, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, отечественным аграриям уже сейчас нужно отправлять на экспорт более дорогостоящую продукцию. Проблемы с выполнением задачи главы государства признала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.

В своем указе Путин поставил задачу увеличить экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году не менее чем в полтора раза к уровню 2021-го. Лут пояснила, что в денежном выражении речь идет о достижении планки в 55,2 миллиарда долларов.

Согласно ее подсчетам, Россия к 2030-му должна ежегодно отправлять на экспорт 122 миллиона тонн агропродукции. В то же время она отметила, что рост объемов вывоза продовольствия из РФ к тому моменту ожидается на уровне 18 процентов.

«Таким образом, делаем вывод, что мы должны экспортировать более дорогостоящую продукцию», — резюмировала глава ведомства.

Однако, как добиться этого, она пояснять не стала.

Ранее она спрогнозировала увеличение экспорта российской агропродукции в страны БРИКС до 16 миллиардов долларов по итогам 2024 года. Государства этого объединения, как неоднократно подчеркивала Лут, являются ключевыми рынками сбыта для продовольствия РФ. Если ее прогноз сбудется, то экспорт российского АПК в страны БРИКС вырастет на миллиард долларов в сравнении с показателем 2023-го, однако будет сильно уступать заявленной Путиным цели по экспорту.