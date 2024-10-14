Названы причины экономических проблем Германии

Германия переживает мягкую рецессию, а экономический рост в 2024 году будет нулевым. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg.

Эксперты прогнозируют сокращение ВВП на 0,1% в третьем квартале, что последует за неожиданным снижением такого же масштаба во втором квартале. Месяц назад аналитики еще предсказывали стагнацию в период с июля по сентябрь.

"Промышленность остается ахиллесовой пятой. Нет явного катализатора для разворота. Достижение дна — лучший сценарий на данный момент", — отметил аналитик Rabobank. Эрик-Ян ван Харн.

Слабость немецкой экономики обусловлена прекращением поставок энергоресурсов из России, снижением спроса на экспорт со стороны Китая, проблемами в автомобильной промышленности и нехваткой квалифицированных кадров. На 2025 год аналитики ожидают рост в 0,8% по сравнению с ранее прогнозируемым 1%. Правительство Германии в своих новых прогнозах предполагает рост на уровне 1,1%.

Накануне в Германии признали, что не смогли сломить экономику России.