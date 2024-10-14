Индия уменьшила долю поставок нефти из России

В последнем месяце лета изменилась доля российских поставок нефти в структуре индийского импорта. Об этом сообщается в октябрьском отчете ОПЕК. Lenta.ru

При этом, согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия все еще сохранила лидерство по объему поставок нефти в Индию. Ирак обеспечил 19% поставок против 17% в июле, а Саудовская Аравия - 12% против 9% месяцем ранее. При этом общий объем импорта нефти Индией в июле вырос более чем на 2% по сравнению с июлем - до 4,7 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, по данным ОПЕК, в августе Россия обеспечила 19% от общего объема импорта нефти Китаем против почти 18% в июле. На Саудовскую Аравию пришлось около 11% поставок, на Малайзию - 15%, на Ирак - 14%. В целом импорт нефти Китаем в августе увеличился на 16% по сравнению с июлем и достиг 11,6 млн б/с. ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщило, что цены на нефть вернулись к падению на фоне негативных новостей из Китая. News.ru