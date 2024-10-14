Мишустин заявил, что РФ больше не нуждается в продуктах из-за рубежа

Россия смогла преодолеть зависимость от импортных продуктов, все больше товаров она производит сама, а не ввозит из-за границы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на экспортном форуме "Сделано в России".

"Еще совсем недавно по историческим меркам Россия по многим позициям была импортером продуктов питания, причем по самым важным направлениям - зерну, мясу птицы, свинине и большинству овощей. Теперь ситуация изменилась. И это очень хорошо", - отметил он.

Более того, указал Мишустин, РФ теперь сама является крупным экспортером. Около 40% российского зерна отправляется иностранным покупателям.