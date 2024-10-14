Эксперт посчитала объемы теневого бизнеса на Украине

Объемы теневого бизнеса на Украине могут доходить до $12 млрд. Об этом заявила исполнительный директор украинской организации "Европейская бизнес ассоциация" Анна Деревянко.

"Из расчета объемов добросовестного бизнеса, размер "тени" на сегодняшний момент может достигать 400-500 млрд гривен ($9,6-12 млрд - прим. ТАСС)", - сказала она на конференции,

организованной на площадке украинского Медиацентра.

Она добавила, что вопрос поступлений в бюджет стоит на Украине остро, однако закон о повышении налогов предлагает решать эту проблему за счет добросовестных представителей бизнес-сообщества, вместо того, чтобы бороться с теневым оборотом.

"Почему только добросовестный бизнес должен платить деньги. Добросовестный бизнес вообще удивляется, почему с "тенью" не работают, почему туда не идут для того, чтобы получить дополнительные поступления в государственный бюджет. <...> В законе на самом деле ничего нет относительно борьбы с "тенью", - сказала она.

Верховная рада на прошлой неделе приняла закон о повышении налогов на Украине, которое еще на стадии подготовки местные СМИ назвали историческим. Одно из основных положений - повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей (аналог индивидуальных предпринимателей). Закон вызвал много критики из-за значительного увеличения налоговой нагрузки на рядовых граждан и на физлиц-предпринимателей, которые составляют основу малого бизнеса в стране. Однако фракции пропрезидентской "Слуги народа" и примкнувшим к ней депутатам удалось набрать голоса, чтобы принять документ.

Власти Украины неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно и альтернативы этой мере нет. В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. В проекте бюджета на 2025 год, который подготовило правительство, заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.