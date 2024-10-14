Мишустин заявил об увеличении ВВП РФ за восемь месяцев на 4,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,2% за восемь месяцев 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на экспортном форуме "Сделано в России".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%", - сказал он.

По словам Мишустина, в немалой степени это произошло благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств. "Их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет", - указал глава российского кабмина.