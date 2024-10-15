На Украине цены на вино до конца года вырастут на 50%

Цены на вино на Украине вырастут на 50% в оптовой и розничной торговле до конца 2024 года. Такие меры продиктованы ростом цен на энергоносители и общей инфляцией, сообщает "24-й канал".

Как объяснил руководитель комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, недавно парламент поддержал закон о повышении налогов. Инициаторы рассчитывают, что это принесет в госбюджет около 2 млрд гривен ($48,5 млн). По словам депутата, винодельческая продукция подорожала из-за роста цен на энергоносители, увеличения заработных плат и общей инфляции. Цены на вино нужно поднять до такого уровня, чтобы они покрывали расходы на производство. Кроме того, он подчеркнул, что сфера виноградарства нуждается в поддержке, такие меры должны стимулировать новые инвестиции в сферу.

В украинском парламенте считают, что такой рост цен поспособствует борьбе с теневым рынком спиртного и увеличит поступления в государственный бюджет.

Ранее "24-й канал" сообщал на сайте, что на фоне вооруженного конфликта украинский виноград подорожал из-за уменьшения предложения. Из-за боев и повреждения инфраструктуры были нарушены цепи поставок, что повлияло на скорость и объемы доставки винограда из южных регионов в другие части Украины. Сказалось на ценах и повышение стоимости топлива.