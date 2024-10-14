В России упали в цене все виды топлива

Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел на первых торгах недели, в цене упали и остальные виды топлива, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник упала на 0,09%, до 59 621 рубля за тонну, АИ-95 - на 0,67%, до 64 492 рублей. А всего за минувшую неделю цена АИ-92 и АИ-95 упала на 2,12% и 0,62% соответственно.

Кроме того, по итогам сегодняшних торгов, подешевело дизельное топливо. Летнее дизтопливо упало в цене на 0,36%, до 60 647 рублей за тонну, зимнее - на 0,47%, до 74 453 рублей. Стоимость межсезонного упала на 0,22%, до 60 520 рублей за тонну.

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Цена тонны сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,1%, до 31 094 рублей, мазута - на 1,78%, до 28 829 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,38%, до 79 757 рублей за тонну.