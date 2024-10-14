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Париж настаивает на передаче Киеву доходов от замороженных активов РФ

Французские власти настаивают на передаче украинской стороне доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Париж настаивает на передаче Киеву доходов от замороженных активов РФ
© РИА Новости
"Мы продвинулись относительно займа, который мы намерены выделить Украине. Этот займ будет основан на доходах от замороженных российских активов", - сказал он.

По его версии, эти средства должны помочь Украине укрепить свой военный потенциал.

Вместе с тем глава французского МИД, отметил, что "Киев испытывает большие трудности на линии фронта".

"Украина также готовится встретить зимний период с разрушенной в значительной мере системой электроснабжения", - добавил Барро.

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около €220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в России, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.

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