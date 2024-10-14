В ЦБ РФ заявили о планах достичь 4% инфляции в 2025 году

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Уровень ставки, который мы сейчас наблюдаем, понятное дело, при условии, что инфляция снизится до 4%, а мы добьемся этого в следующем году, не будет действовать (весь срок инвестиционного проекта. — «Газета. Ru»)», — сказал зампред ЦБ на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

10 октября газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат писала, что инфляция в России по итогам сентября замедлилась до 8,63% годовых. При этом в месячном выражении темпы роста потребительских цен в стране, напротив, ускорились. Так, по итогам сентября инфляция выросла на 0,48% против августовских 0,2%.

13 октября РБК со ссылкой на экспертов писало, что в октябре Банк России может повысить ключевую ставку до 21%. В этот день Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых. Там заявили, что текущее инфляционное давление остается высоким. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.