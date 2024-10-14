Снятие антироссийских санкций приведет к настоящей борьбе глобальных транснациональных корпораций за влияние на рынке в стране, считает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. News.ru

Она пояснила, что после отмены санкций стоит ожидать мощного притока капитала и ощутимого улучшения инвестиционного климата в России. По мнению Епифановой, у российского бизнеса возникнет больше возможностей для взаимодействия с иностранными партнерами. В западных странах начнется энергичная конкуренция за попытки вернуться на один из выгоднейших рынков, допустила сенатор. «Однако санкции по своей природе, тем более в отношении огромной и сложной, с колоссальными международными связями России, предела, похоже, не имеют и выражаются упорной устойчивостью. Сегодня основной препон для их полного снятия или хотя бы частичной отмены — это исторический клубок противоречий между Россией и Западом. Любопытный опыт России в том, что длинному поясу «недружественных» стран не удалось задушить нашу страну экономически, что свидетельствует о серьезных внутренних ресурсах РФ», — подчеркнула Епифанова. Газета.Ru

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров о неэффективности западных санкций против России и Китая. По его словам, экономики стран динамично развиваются, несмотря на санкции. Lenta.ru