Рязанская область нарастила экспорт в Китай на 30%

Рязанская область в 2023 году серьезно активизировала сотрудничество с китайскими партнерами и нарастила поставки товаров в КНР на 30%. Об этом рассказал журналистам губернатор Рязанской области Павел Малков на презентации потенциала российского региона в Пекине.

"За последнее время мы очень серьезно активизировали взаимодействие с партнерами из Китая, - сказал губернатор. - Только за последний год мы подросли по экспорту более чем на 30%, практически на треть, и дальше уверенно будем расти, также интенсивно".

Он указал, что серьезный потенциал развития экономики области связан с экспортом и Китай является приоритетом в экспортной стратегии региона.

"Мы прекрасно понимаем, что здесь огромный рынок и огромная потребность в целом ряде товаров, которые производятся на территории Рязанской области", - подчеркнул Малков.

Он отметил, что в регионе развито производство "практически по всем возможным направлениям, от фармацевтики и стройматериалов до пищевой продукции".