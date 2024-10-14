ФАС проверит цены на рыбную продукцию

Федеральная антимонопольная служба займется анализом цен на рыбопродукцию. Ведомство проверит цены на самые популярные виды рыбы – горбушу, минтай, треску, пикшу и сельдь.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе ФАС, рыбодобывающие организации и поставщики предоставят для проверки данные об объемах вылова и первичной переработке, об упаковке и транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Также служба использует для оценки информацию от торговых сетей о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на рыбную продукцию.

Напомним, неудачная лососевая путина стала причиной роста стоимости красной рыбы в ДФО. Оптовая цена за килограмм горбуши составляет сейчас 285 рублей, тогда как ровно год назад стоимость была 155 рублей.

Стоимость красной икры в России уже выросла на 25% по сравнению с октябрем 2023 года, а к концу 2024 года может подскочить еще на 10%. Причину участники рынка видят в том, что прошедшая рыбная путина получилась провальной.