Цены на нефть вернулись к падению

Стоимость нефти вернулась к снижению в понедельник, 14 октября, обнулив весь рост, достигнутый на прошлой неделе на фоне оптимизма по поводу Китая. Причиной стала новая порция негатива из второй экономике мира, сообщает Reuters.

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Декабрьский фьючерс Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель, а сорт WTI опустился до 74,5 доллара. После объявления властями Китая о новых экономических стимулах Brent поднимался выше 81 доллара за баррель.

В субботу стало известно, что дефляция в Китае усилилась до максимума за последние шесть месяцев, внутреннее потребление слабеет, что ставит под вопрос достаточность озвученных мер. Аналитики IG Тони Сикамор назвал субботний брифинг минфина КНР провалом, потому что в первую очередь в глаза бросается отсутствие действий для решения ключевых проблем.

В таких условиях опасения по поводу спроса возрастают и единственным фактором, что удерживает нефть от дальнейшего падения, остается ситуация на Ближнем Востоке. Возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана может резко снизить предложение, что приведет к росту мировых цен, а Тегеран своим ответом способен обрушить поставки из Персидского залива.

Впрочем, в последнее время давление этой угрозы снижается, потому что США накануне выборов выступают против такого шага, а задержка ответа Израиля на ракетный удар со стороны Ирана дает Вашингтону больше времени для убеждения союзника.