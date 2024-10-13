Российские финансовые аналитики прогнозируют, что ЦБ повысит ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября. Мнения экспертов приводит РБК.

Cтарший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает, что в конце октября Центробанк повысит ключевую ставку до 20-21%.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также прогнозирует увеличение ставки до 20%. По ее словам, ЦБ уже признает, что инфляция по итогам года вероятно сложится выше его действующего прогноза 6,5-7%».

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что проинфляционными факторами станут повышение утилизационного сбора с 1 октября, а также заметное ослабление курса рубля.

«Мы полагаем, что Банк России повысит ставку до 20% на заседании 25 октября и будет сохранять «ястребиный» взгляд на монетарные условия в экономике», — сказала Пырьева.

Главный инвестиционный консультант «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев также считает, что Центробанк может повысить ставку до 20%, чтобы абсорбировать излишнюю денежную массу на депозиты.

При этом эксперт полагает, что было бы логичнее бороться с ростом денежной массы. Однако это «вынужденная мера в текущей ситуации». В итоге рост денежной массы давит и на потребительский рынок, и на рынок жилья, где цены не снижаются.

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Эксперты сходятся во мнении, что в декабре ставка будет увеличена до 22%.

Высокая ключевая ставка будет оказывать поддержку курсу рубля, а ставки по вкладам начали расти уже сейчас, и могут еще увеличиться до конца года.

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Такое решение было принято из-за высокого инфляционного давления.