В ЦБ оценили степень зависимости от МВФ

Центробанк (ЦБ) уже давно не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ). Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью предпринимателю Игорю Рыбакову, которое доступно на его YouTube-канале.

«Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от МВФ финансовую помощь, мы не несем», — отметил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что обязательства Банка России перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х годов. По его словам, последние транши ЦБ получил накануне кризиса 1998 года.