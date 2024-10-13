ЦБ заявил о погашении всех обязательств перед МВФ

Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, - отметил он в интервью блогеру Игорю Рыбакову, - Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года".

Заботкин напомнил, что миф о зависимости Центробанка от МВФ исходит из 1990-х годов, когда, столкнувшись с экономическим кризисом и дефицитом в бюджете, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.

При этом даже тогда "не то, чтобы Центральный Банк подчинялся МВФ, но и правительство, и Центральный Банк согласовывали с МВФ параметры макроэкономической политики, выполнение которых было необходимым условием для получения займов от фонда", отметил зампред Банка России, подчеркнув, что по данным займам ЦБ уже расплатился.