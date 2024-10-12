В Армении предложили перейти от пшеницы к рису

Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису, таким образом удастся избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, безопасность Армении связана в том числе со стратегическими товарами. По мнению Григоряна, эти товары могут меняться. По его мнению, жители страны должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим «целиться» в стратегические товары, и приспособиться к этой реальности.

«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — предложил он.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армении надо учитывать интересы РФ к транспортным потокам в Закавказье.