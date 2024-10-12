Нацбанк Украины ужесточает контроль над платежами в стране

Национальный банк Украины продолжает ужесточать контроль над платежами в стране. Регулятор разослал участникам рынка письмо, касающееся деятельности небанковских платежных организаций, в частности речь идет о владельцах платежных терминалов самообслуживания, которые стоят в большинстве магазинов, маркетплейсов с собственными финкомпаниями, почтовых операторов и многих других. Документ имеется в распоряжении украинского издания "Страна".

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Нацбанк потребовал от небанковских финучреждений "запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи". При этом регулятор пригрозил серьезными мерами в отношении финкомпаний-нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии.

"По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок Нацбанк мог сказать, что "мы вас предупреждали". Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов. Им придется заполнять анкеты, подавать больше информации о себе и своей деятельности. После чего будет ужесточен контроль над суммой и направлениями денежных перечислений", - сообщили изданию в одной из финансовых компаний.

С 1 октября Нацбанк установил лимит в 150 тыс. гривен (около $3,6 тыс.) в месяц для переводов физических лиц с карты на карту. Такое ограничение будет действовать полгода на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Регулятор объяснил это решение необходимостью "минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности". Это связано с передачей реквизитов и данных карточных счетов одними лицами другим для перевода и отмывания незаконно полученных средств. Согласно данным регулятора, через такие карты может проходить около $4,84 млрд в год.