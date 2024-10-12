Аналитик спрогнозировал среднюю цену нефти Brent

Среднегодовая цена нефти марки Brent составит чуть менее $80 за баррель, на нее будет оказывать влияние ряд факторов. Об этом сообщил генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин, передает РИА Новости.

«Среднегодовая цена Brent составит чуть менее $80 за баррель», — поделился он своим прогнозом.

Терешкин обратил внимание на то, что по итогам первых девяти месяцев текущего года средняя цена Brent составила $82,7 за баррель.

Названы причины падения цен на нефть

По его мнению, долгосрочные факторы — рост добычи вне ОПЕК+ и торможение нефтяного спроса в транспортном секторе — будут сильнее оказывать влияние на цены. А напряженность на Ближнем Востоке поддержит рост в краткосрочной перспективе, предположил аналитик.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке нефтяные котировки на прошлой неделе поднялись на 9%, приблизившись к самому большому недельному росту за последние два года.

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев отмечал, что стоимость нефти превысит $100 за баррель в случае удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Кроме того, существует вероятность того, что Иран в какой-то момент может перекрыть Ормузский пролив, напомнил эксперт. Через этот путь проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Ранее Brent подорожала до $78 впервые с конца августа.