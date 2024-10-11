Экономике Украины предрекли крах

Исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко предрек экономике Украины крах в случае потери контроля над Покровском в ДНР. Его слова приводит американский журнал Foreign Policy (FP).

«Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», — заявил он. По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрет».

В материале говорится, что экономическая значимость Покровска обусловлена его ролью в поставках угля для производства чугуна. По данным издания, сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта для Украины.