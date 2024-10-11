Вторую по величине экономику Европы решили спасать повышением налогов

Как следует из обнародованного проекта бюджета Франции власти решили спасать финансы второй по величине экономики Европы в том числе за счет более высоких налогов на бизнес. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно планам, временные сборы с примерно 440 компаний, зарабатывающих более миллиарда евро в год, принесут бюджету восемь миллиардов евро в следующем году и четыре миллиарда в 2026-м. Налог на судоходные компании добавит к этой сумме еще 800 миллионов евро за два года. Правительство также предлагает увеличить налоги на авиабилеты и использование частных самолетов, а выкуп акций компаний планируют обложить исключительным налогом при их аннулировании.

Как отмечается в публикации, более высокие налоги на бизнес, богатых и энергетику покроют около трети от того, что глава Минфина Антуан Арман назвал неслыханными бюджетными усилиями, оставшиеся две трети придутся на сокращение госрасходов, которое задумали осуществить на фоне роста военных расходов до двух процентов от ВВП. Их размер составит в 2025 году 50,5 миллиарда евро, сообщал AFP.

«Французская экономика держится, но наш государственный долг колоссальный. Было бы одновременно цинично и фатально не увидеть этого, не сказать этого и не признать этого», — сказал министр, назвав ситуацию беспрецедентной.

Отмечается, что бюджет установит нижний предел налоговой ставки в размере 20 процентов для лиц, зарабатывающих 250 тысяч евро в год, или пар, которые получают вдвое больше этой суммы.

Ранее новый премьер-министр страны Мишель Барнье назвал ситуацию бюджетом во Франции очень серьезной. Назначенный на должность в начале сентября 73-летний политик признал, что «налоговое бремя во Франции является одним из самых тяжелых в мире», и призвал политические партии к ответственным решениям.

В июне Франция попала в число стран, против которых Еврокомиссия открыла дисциплинарное разбирательство из-за роста государственного долга и дефицита бюджета. Ситуация в финансах страны дестабилизировалась летом еще больше на фоне решения президента Эммануэля Макрона распустить парламента и назначить досрочные выборы — капитализация французского фондового рынка вновь уступила британскому, позволив ему вернуть лидерство в Европе по этому показателю.