Россия увеличила экспорт муки, отрубей и круп

Россия увеличивает экспорт муки, отрубей и круп, рассказала начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова на агропромышленной выставке "Золотая осень".

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Так, на начало октября РФ поставила на внешние рынки 980 тыс тонн муки, то есть почти столько же, сколько за весь прошлый год (1 млн тонн). При этом в прошлом году экспорт муки вырос втрое.

Отрубей к началу октября 2024 года было экспортировано 1,625 млн тонн, а за весь 2023 год - 1,671 млн тонн, круп - 244 тыс. тонн, за 2023 год 255 тыс. тонн.

Вместе с тем основным нашим экспортным продуктом остается зерно. В 2023 году было отгружено 83,5 млн тонн всей зерновой продукции, в том числе на переработку, сообщила Захарова. В этом году пока поставлено 67,5 млн тонн зерновой продукции.

Традиционные рынки сбыта - страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.