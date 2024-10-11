Эксперт объяснил, кому выгодные шоковые цены на газ

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором он не исключил, что цены на газ могут значительно повыситься из-за действий Евросоюза.

«Это выгодно нашим условно заокеанским друзьям в кавычках. Все идет из Вашингтона. Американцы таким образом продвигают свой сжиженный природный газ. Это так называемая недобросовестная конкуренция, с учетом санкций и так далее. То есть идет деиндустриализация европейская вот за счет того, как наживаются американские поставщики СПГ, и политизации процесса, то есть разрыва связей России и Евросоюза. Он максимально выгоден Вашингтону», — заявил Пасечник.

Однако эксперт полагает, что не все европейские лидеры утратили разум. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан буквально недавно говорил о негативных последствиях отказа Брюсселя от российских энергоресурсов. По мнению политика, это непосредственно скажется на росте ВВП Евросоюза.

Пасечник подчеркнул, что теперь Европа будет вынуждена фактически переплачивать за американский газ.