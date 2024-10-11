Эксперт объяснил, кому выгодные шоковые цены на газ

Эксперт: Шоковые цены на газ выгодны заокеанским «друзьям»
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором он не исключил, что цены на газ могут значительно повыситься из-за действий Евросоюза.
«Это выгодно нашим условно заокеанским друзьям в кавычках. Все идет из Вашингтона. Американцы таким образом продвигают свой сжиженный природный газ. Это так называемая недобросовестная конкуренция, с учетом санкций и так далее. То есть идет деиндустриализация европейская вот за счет того, как наживаются американские поставщики СПГ, и политизации процесса, то есть разрыва связей России и Евросоюза. Он максимально выгоден Вашингтону», — заявил Пасечник.
Однако эксперт полагает, что не все европейские лидеры утратили разум. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан буквально недавно говорил о негативных последствиях отказа Брюсселя от российских энергоресурсов. По мнению политика, это непосредственно скажется на росте ВВП Евросоюза.
Пасечник подчеркнул, что теперь Европа будет вынуждена фактически переплачивать за американский газ.
«Если бы наш газ поступал бы в том же количестве, было бы меньше волатильности, о чем, кстати, говорил Алексей Миллер. Было бы большее прогнозирование и были бы стратегические контракты, и газ бы поступал. То есть можно было планировать долгие циклы для крупных производственных холдингов. Теперь газ, по сути, на 20-30 процентов дороже и нет гарантии его поставок, постоянно надо накапливать какие-то избытки, содержать их. Нет возможности зимой нормально потреблять газ», — заключил аналитик.