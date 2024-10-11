Звездный инвестор оценил последствия выборов в США для доллара

Ни демократ Камала Харрис, ни республиканец Дональд Трамп не заинтересованы в решении проблемы госдолга США, который влияет на курс доллара, рассказал РБК инвестор Джим Роджерс. Звезда Уолл-стрит обеспокоен последствиями американских выборов для национальной валюты.

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У Америки огромные долги повсюду, поэтому я беспокоюсь о будущем доллара. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, недели или годы доллар будет продолжать расти, — сказал инвестор.

Роджерс признался, что планирует продать доллары «из-за огромного долга США», если курс доллара перестанет расти. Инвестор подтвердил, что держит много долларов, но валюта США уже давно не является «тихой гаванью».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что очень большая доля товарооборота стран БРИКС будет происходить не в долларах. По его словам, к этому может привести подготовка системы внутренних расчетов. Он привел в пример публикацию в западном издании, где такую валюту назвали условно The Unit («единица»). Он уточнил, что это новое для БРИКС явление вызывает большую тревогу на Западе, который воспринимает доллар как безальтернативную валюту.