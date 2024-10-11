Названа дата обсуждения мер ЕС против России по новому санкционному механизму

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют обсудить новые санкции против России на заседании, которое состоится 14 октября в Люксембурге, сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Представитель заявил, что эти меры будут основываться на принятом 8 октября новом санкционном механизме, направленном против «дестабилизирующих действий» Москвы за рубежом, но который пока не наполнен. Он подчеркнул:

«Будет обмен мнениями по санкциям. Как вы знаете, 8 октября был утвержден новый режим санкций», - передает ТАСС.

Во вторник Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.