Российских студентов могут обязать работать в селе

Выпускников аграрных вузов хотят обязать отправлять отрабатывать в село на несколько лет после обучения. С соответствующей инициативой выступил экс-глава Минсельхоза РФ, владелец одного из крупнейших российских агрохолдингов Александр Ткачев, передает РБК.

Ткачев предложил действовать по принципу, который применяется в Белоруссии. Он предложил заставлять отрабатывать три-пять лет на производстве.

Такая методика, как считает экс-глава ведомства, позволит бороться с острым дефицитом кадров в российском агропромышленном комплексе.

Ранее столичные власти сообщили, что Москва столкнулась с серьезной потребностью в кадрах в условиях экономического роста. Как ожидается, потребность увеличится до 781 тысячи человек в 2027 году. Сейчас, как указывают власти, она составляет 500 тысяч человек.