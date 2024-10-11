Россия повысила пошлины на экспорт пшеницы

Экспортные пошлины для российских пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) с 16 октября вырастут на 40 процентов — с 1 328,3 рубля до 1 872 рубля за тонну. Об этом сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет с 229,5 рубля до 392,8 рубля за тонну, а на кукурузу — с 2 696,7 рубля до 2 827,2 рубля за тонну. Ставки на зерновые будут действовать по 22 октября включительно и рассчитаны из индикативных цен.

Ранее зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский связал проблемы с севом озимых не с засухой, на которую сетовала министр сельского хозяйства Оксана Лут, а с «грабительскими» пошлинами. По его мнению, сборы привели к слишком низким ценам на зерно внутри страны и отрицательной рентабельности для фермеров.

Лисовский напомнил, что проблема с засухой, которая для осени — обычное явление, не мешает аграриям сеять рапс, потому что там рентабельность положительная. А чтобы такая же ситуация была по пшенице, государственные сборы придется сократить. «Надо отменять пошлины и заниматься поддержкой села», — заключил депутат.