Нацбанк Украины захотел переименовать копейки

На Украине хотят переименовать монеты национальной валюты из копеек в «шаги». Соответствующий законопроект был подан Нацбанком Украины в Верховную раду, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание «Украинские новости».

Нацвалюта делится на сто копеек. Согласно сообщению, опубликованному изданием, «Нацбанк упорно "шагает" к так называемой "дерусификации" копейки». Как отмечается, регулятор запросил скорейшего рассмотрения документов парламентом.

В начале сентября украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины выступает за замену названия наименьшей денежной единицы в стране с копейки на «шаг». Предполагалось, что в законодательство внесут изменения. В Нацбанке ранее подали сигнал о том, что реформа проводится в рамках так называемой «дерусификации».

Ранее пресс-служба Банка России сообщила о выпуске памятной монеты, которая посвящена «Ежику в тумане». Выпуск приурочен к 50-летию легендарного мультфильма (вышел на экраны 23 октября 1975 года). Его снял Юрий Норштейн. Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, ее тираж – 7 тыс. шт. Также в стране выпустили монеты номиналом 25 руб. из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (общий тираж – 1 млн шт.).