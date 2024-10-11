Президент Ирана надеется заключить договор с РФ на саммите БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что во время их пребывания на саммите БРИКС в Казани будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между странами. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба иранского президента.

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— Выразив надежду на ускорение подписания договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, президент подчеркнул (необходимость — прим. «ВМ») развития... сотрудничества и выразил надежду на финализацию этого договора в ходе (своего — прим. «ВМ») участия в саммите БРИКС в России, — цитирует иранского президента его официальный сайт.

Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом. Отмечается, что приглашение посетить страну было сделано в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде. Президент Ирана с благодарностью принял предложение и сказал, что воспользуется им.

До этого Путин сообщил, что главным условием и залогом для мира на планете является уважение суверенитета и интересов каждой страны и народа на Земле. Российский лидер сказал это в ходе международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».