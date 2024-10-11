Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар к концу 2024 года

На курс доллара влияет множество разных факторов, в том числе экономический рост в США и ЕС приведет к его росту, а снижение ключевой ставки ФРС – к падению. С учетом множества данных можно сделать вывод, что к концу года стоимость доллара достигнет 100 рублей, заявил инвестсоветник Сергей Варфоломеев.

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На курс валюты может повлиять и Центробанк, в том числе повысить процентные ставки и привлечь инвесторов, снизив спрос на валюту и ее стоимость, провести интервенции на валютном рынке, а также установить резервные требования. Это ограничит количество денег для кредитования, а также снизит инфляцию и стабилизирует курс рубля, объяснил эксперт.

«Думаю, в конце 2024 года доллар будет стоить 100 рублей, евро — 110 рублей. В начале 2025-го: 105 и 115 рублей соответственно», — заключил он.

До этого гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предположила, что курс доллара может вырасти до 100 рублей в любой момент, хотя такой сценарий не является базовым. По ее словам, это может спровоцировать подорожание нефти до $100 за баррель и выше до декабря этого года.