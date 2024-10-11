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Bloomberg: рынок авиаоблигаций начал восстанавливаться после длительного застоя

Рынок авиационных облигаций, который практически прекратил свое существование после начала военных действий на Украине, снова подает признаки жизни, пишет Bloomberg.

Почти исчезнувший два года назад рынок «подал признаки жизни»
© Газета.Ru

С начала года продажи облигаций ABS — ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолетов, — достигли $5 млрд. Для сравнения: на протяжении двух последних лет показатель не превышал $1 млрд.

Рынок авиаоблигаций практически парализовало в 2022 году после того, как РФ оставила себе несколько сотен принадлежавших западным лизингодателям самолетов, несмотря на санкции и требования вернуть лайнеры. Однако в последние месяцы инвесторы снова начали интересоваться этими бумагами. Причина восстановления спроса — страховые выплаты. Два транша на $62,5 млн и на $50 млн уже состоялись.

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Экономика