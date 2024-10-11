В России сокращается выплавка стали

В России в сентябре текущего года сократился выпуск готового проката стали на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,5 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Корпорации Чермет».

Отмечается, что за девять месяцев текущего года производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Также за девять месяцев было произведено 79,1 млн тонн железной руды, что на 1,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выпуск стали в январе — сентябре составил 53,6 млн тонн, или -6,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В прошлом году совокупный объем выплавленной стали предприятиями Донбасса достиг 2,33 млн тонн (+25% к 2022 году). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что промышленность четырех новых российских регионов постепенно восстанавливается. Только в 2024 году на их территории было запущено 24 предприятия, благодаря чему оказались трудоустроены свыше 2,5 тыс. человек.