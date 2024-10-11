На какой уровень выйдет курс рубля на следующей неделе
Эксперты, опрошенные Life, рассказали на какой уровень может выйти курс рубля на следующей неделе. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, китайская валюта уйдет к уровням 13,5, а к концу месяца опустится к 13.
По мнению эксперта, доллар и евро, вероятно, проследуют за ним. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, на следующей неделе курс рубля продолжит находиться в диапазоне 90–100 рублей за доллар, с вероятным движением к отметке 98 рублей.
«По евро хорошая новость. Из-за ослабления евро на форекс у рубля есть шансы вернуться к уровню 102,50 к 18 октября», — подчеркнул специалист.
По мнению начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартака Соболева, проблемы с «юаневой ликвидностью» запускают новый импульс ослабления рубля к уровням 97–98, 106–107, 13,80–14 за доллар, евро и юань соответственно на текущей неделе. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова отметила, что в паре с долларом рубль может быть в пределах 95–98.
Ранее ведущий аналитик «Финам» Александр Потавин заявил в беседе с с «Комсомольской правдой», что, несмотря на рост курса доллара до 96 рублей, в дальнейшем рубль может укрепиться. До этого курс доллара установился на уровне 96 рублей. По мнению Потавина, на это повлияли сохраняющаяся привлекательность американской валюты на фоне разных конфликтов в мире и рост цен на нефть.