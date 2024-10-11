В России хотят запретить взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Минпромторг предлагает запретить принудительное взыскание с оборонных предприятий средств, которые поступили в рамках субсидий на гособоронзаказ и хранятся на специальных счетах Промсвязьбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на повестку заседания комиссии по законодательной деятельности правительства.

Министерство разработало соответствующий проект закона. В его описании говорится, что он предусматривает «возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса».

Таким образом Минпромторг хочет снизить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки средств после их списания.

Источник издания заявил, что комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект. Он пройдет согласование в правительстве, после чего будет направлен в Госдуму.

Согласно действующему законодательству, списание с отдельных спецсчетов предприятий ОПК допускается при оплате труда лиц, работающих по трудовому контракту, или выплате им выходных пособий, взыскании средств в доход РФ, перечислении денег для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью.

В сентябре сообщалось, что СК РФ завел 497 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа в 2024 году.